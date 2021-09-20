Новые испытания, кастинг и победа сильнейшей участницы: финал шоу «Вызов. Первые в космосе»
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Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
Первым испытанием для участниц стало велоэргометрическое исследование. Космонавт в лежачем положении крутит велосипед в течение 9 минут. А врачи отслеживают кардиограмму, давление и работоспособность. Все девушки успешно прошли первый этап.
Далее актрис ждала пассивная пастуральная проба. Достаточно опасное исследование, которое дает сильную нагрузку на голову. Девушек наклоняют вниз головой на 30 градусов, а через несколько минут резко поднимают. Из-за скачков давления организму может стать плохо.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
До третьего этапа отбора прошли все участницы. Следующим испытанием стала барокамера на 10000 метров, которая по ощущениям похожа на подъем на Эверест. После этого испытания проект покинула Серафима Огарева. Ее медицинские показатели не удовлетворили комиссию.
Со сложнейшим испытанием центрифугой справились все 4 оставшиеся участницы, но балерина Софья Ская заразилась ветрянкой от своего маленького сына и покинула проект.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
По итогу, медицинский отбор прошли три участницы: актрисы Юлия Пересильд и Алена Мордовина, а также летчик гражданской авиации Галина Каирова. Теперь девушек ждет последнее творческое испытание — кастинг у Клима Шипенко, который и отправится в космос с одной победительницей шоу. Девушки должны прочитать текст своей роли перед камерой, а после решение примет режиссер и госкомиссия.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
После всех этапов отбора и решения государственной комиссией, которое не подлежит обжалованию в основной экипаж попали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
Экипажем дубляжа назначены Алена Мордовина и оператор Дудин Алексей. Пилоту Галине Каировой предложили попробовать свои силы в космонавтике, но творческий отбор она не прошла.
Фото и видео: Кадры из программы «Вызов. Первые в космосе»