Новые испытания, кастинг и победа сильнейшей участницы: финал шоу «Вызов. Первые в космосе»

Первым испытанием для участниц стало велоэргометрическое исследование. Космонавт в лежачем положении крутит велосипед в течение 9 минут. А врачи отслеживают кардиограмму, давление и работоспособность. Все девушки успешно прошли первый этап.

Далее актрис ждала пассивная пастуральная проба. Достаточно опасное исследование, которое дает сильную нагрузку на голову. Девушек наклоняют вниз головой на 30 градусов, а через несколько минут резко поднимают. Из-за скачков давления организму может стать плохо.