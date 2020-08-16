Новые фото Мадонны ужаснули фанатов: «Что она с собой сделала?»

Мадонна является признанной иконой поп-музыки. Приехав в Нью-Йорк почти без денег, она начала стремительное восхождение к вершинам славы, и сегодня по праву считается одной из самых знаковых фигур в современной поп-культуре. Певица дважды была замужем. Первым супругом Мадонны стал американский актер Шон Пенн. Вторым - британский режиссер Гай Ричи. В этом браке у исполнительницы родились два сына: Рокко и Дэвид. Сейчас звезда усыновила двух чернокожих девочек Чифунду и Стеллу, которым дарит всю свою любовь. Кроме того у певицы есть внебрачная дочь Лурдес, которая родилась у Мадонны в отношениях с фитнес-тренером Карлосом Леоне. Сейчас сердце звезды также занято. Она встречается с молодым парнем по имени Ахламалик Уильямс, который младше поп-дивы на 36 лет.