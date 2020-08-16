Новые фото Мадонны ужаснули фанатов: «Что она с собой сделала?»
Фото: Instagram/ @madonna
Мадонна продолжает неравный бой с возрастными изменениями и, похоже, на это раз немного перестаралась. Сегодня звезда отмечает День Рождения — ей исполнилось 62 года. На новых фото, которые икона поп-музыки разместила в своем Инстаграм в честь праздника, узнать певицу можно, но с трудом. Поклонники, мягко говоря, удивлены изменениями во внешности исполнительницы: видимо, звезда решилась на подтяжку лица. Подписчики отмечают, веки певицы натянуты так сильно, что кажется, будто артистка не может закрыть глаза.
Поклонники поздравляют Мадонну с праздником, но очень просят перестать злоупотреблять пластикой и инъекциями.
«С днём рождения, моя любимая художница... Но перестань трогать лицо, зачем давить из себя кошачью леди? Ты же так красиво старела в конце 90-х — начале 00-х», «Я не узнаю вас. Где та женщина с зелеными глазами и изумительными скулами? Разве так должна выглядеть женщина за 50? Моя сестра ваша ровесница. Она уже тоже в возрасте, но выглядит лучше», «Ваше лицо, Мадонна! Что же вы сделали со своим лицом!» — недоумевают фанаты поп-дивы.
Мадонна является признанной иконой поп-музыки. Приехав в Нью-Йорк почти без денег, она начала стремительное восхождение к вершинам славы, и сегодня по праву считается одной из самых знаковых фигур в современной поп-культуре. Певица дважды была замужем. Первым супругом Мадонны стал американский актер Шон Пенн. Вторым - британский режиссер Гай Ричи. В этом браке у исполнительницы родились два сына: Рокко и Дэвид. Сейчас звезда усыновила двух чернокожих девочек Чифунду и Стеллу, которым дарит всю свою любовь. Кроме того у певицы есть внебрачная дочь Лурдес, которая родилась у Мадонны в отношениях с фитнес-тренером Карлосом Леоне. Сейчас сердце звезды также занято. Она встречается с молодым парнем по имени Ахламалик Уильямс, который младше поп-дивы на 36 лет.
Фото и видео: Instagram/@madonna
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