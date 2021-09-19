Новые детали тяжелого детства Джонни Деппа: «Тебе просто могла прилететь пепельница в голову»

Режиссер смог найти архивные документы, и совсем скоро общественность узнает много нового о детстве и юности звезды «Пиратов Карибского моря».

«Употребление наркотиков, по его словам, было способом сбежать от семейных проблем. Он изо всех сил пытался устроить концерты для своей малоизвестной группы и продавал чернильные ручки по телефону, работая неполный рабочий день. Излишне говорить, что в 17 лет Джонни едва ли был финансово самодостаточен и далёк от эмансипации. Насколько я понимаю, его мать отреклась от него в то время, когда он, несомненно, нуждался в ней больше всего. Нет никаких судебных записей о том, что его действительно признали юридически самостоятельным, то есть совершеннолетним до наступления возраста, определённого законом», — рассказал Пол Баррези.

Мать Джонни Деппа умерла пять лет назад в возрасте 81 года. Тогда артист дал откровенное интервью Rolling Stone, где признался, что много лет страдал от ужасных отношений с матерью: «Иногда тебе просто могла прилететь пепельница в голову. Это был дом-призрак, в котором никто не разговаривал. Моя мама была, возможно, самым подлым человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни».

Буквально через неделю после смерти матери Эмберд Херд подала на развод с актером, обвинив его в домашнем насилии.