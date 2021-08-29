Новую жену Прохора Шаляпина после свадьбы подключили к ИВЛ: женщина доставлена в больницу

Жених и друзья пары надеются на скорейшее выздоровление девушки, ведь планировалось, что празднование свадьбы продолжится в Мексике, где Татьяна владеет поместьем.

В вопросе не является ли свадьба спланированным рекламным ходом, подруга невесты Марина Орлова ответила: «Если бы это было так, то вряд ли бы на торжестве были родители Татьяны. Как я поняла, это ее первая свадьба. А в таких делах женщины обычно не шутят».

Новая супруга Прохора Шаляпина имеет семейный бизнес в Канаде, а также владеет домами и квартирами в Монако и Мексике.