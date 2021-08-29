Новую жену Прохора Шаляпина после свадьбы подключили к ИВЛ: женщина доставлена в больницу
Как сообщили «Экспресс Газете» друзья молодоженов актеры Марина Орлова и Георгий Кирьянов один из гостей был заражен коронавирусом. Когда невесте стало плохо ей поставили витаминную капельницу за 4500 тыс долларов, от которой ее состояние еще более ухудшилось, а уровень содержания кислорода в крови опустился до 60% при норме 90.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shalyapin_official/Instagram
Татьяну решено было доставить в больницу, где ее подключили к аппарату ИВЛ.
Жених и друзья пары надеются на скорейшее выздоровление девушки, ведь планировалось, что празднование свадьбы продолжится в Мексике, где Татьяна владеет поместьем.
В вопросе не является ли свадьба спланированным рекламным ходом, подруга невесты Марина Орлова ответила: «Если бы это было так, то вряд ли бы на торжестве были родители Татьяны. Как я поняла, это ее первая свадьба. А в таких делах женщины обычно не шутят».
Новая супруга Прохора Шаляпина имеет семейный бизнес в Канаде, а также владеет домами и квартирами в Монако и Мексике.
Фото и видео: @shalyapin_official/Instagram, @likaosipova/Instagram
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