Новоиспеченные родители Бондарчук и Андреева не скрывали чувств на премьере фильма
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Фото: Макс Светский
Совсем скоро на экраны выйдет сериал Сергей Минаева «The Телки», снятый по одноименному роману. Одну из ролей в нем сыграла Паулина Андреева. Она с супругом посетила закрытую премьеру. На протяжении всего мероприятия звезды держались за руки, мило улыбались друг другу и кокетливо хихикали. Все присутствующие отметили, что семейная пара выглядела очень счастливой.
Напомним, что Паулина и Федор состоят в браке с 2019 года. В прошлом году Паулина Андреева и ее супруг Федор Бондарчук стали родителями. У пары родился мальчик. Наследнику дали имя Иван. Для актрисы этот ребенок стал первым, а для режиссера уже третьим. У Бондарчука есть взрослые сын Сергей и дочь Варвара, которые были рождены в предыдущем браке. Федор уже успел стать дедушкой. У него есть две маленькие внучки.
После рождения Ивана звездную пару все реже можно увидеть на публике. Сейчас они целиком и полностью погружены в воспитание малыша и наслаждаются родительством.
Фото и видео: Global Look Press, Макс Светский