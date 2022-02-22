Новоиспеченные родители Бондарчук и Андреева не скрывали чувств на премьере фильма

Напомним, что Паулина и Федор состоят в браке с 2019 года. В прошлом году Паулина Андреева и ее супруг Федор Бондарчук стали родителями. У пары родился мальчик. Наследнику дали имя Иван. Для актрисы этот ребенок стал первым, а для режиссера уже третьим. У Бондарчука есть взрослые сын Сергей и дочь Варвара, которые были рождены в предыдущем браке. Федор уже успел стать дедушкой. У него есть две маленькие внучки.

После рождения Ивана звездную пару все реже можно увидеть на публике. Сейчас они целиком и полностью погружены в воспитание малыша и наслаждаются родительством.