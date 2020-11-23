«Новогодняя сказка»: прекрасная Марина Александрова покорила необычным фото с зеркалом

Марина Александрова — настоящее воплощение русской красоты, и в ее фотографии разглядели народные традиции. Актриса поделилась необычным черно-белым фото с зеркалами и рассказала, что она в них видит:

«Если бы зеркала отражали бы мысли... То сегодня там был бы Токио, ужин с мужем...», — пишет Марина.

Тонкую и неповторимую красоту Александровой не могли не отметить:

«Шикарная», «Фото великолепное», «Красота неземная», «Какая вы красивая!», «Красивая уверенная в себе женщина», «Очень красивая! Марина, мои слова восхищения! Успехов вам!», «Безумно красивое фото», «Вы прекрасны!», «Какая вы все-таки красивая», «Марина, какая же вы шикарная!», «Сегодня — новогодняя сказка, завтра -—страшилки в кругу друзей... Вы такая чудесная и красивая!», «Какие глаза потрясающие», «Боже, нереальная красавица», «Волшебная красавица!! Просто загляденье! Какой шарм!! Умница!!», «Глаза тоже зеркало, но не мыслей, а души! Они у вас чистые, ясные! Вы красоточка, Марина, во всех отношениях, и муж ваш счастливчик , я уверен!».