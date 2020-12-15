Новогодний ангел: Глафира Тарханова появилась с крыльями из красной мишуры в новой фотосессии
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/?hl=ru
Глафира Тарханова присоединилась к другим звездам в новогодней суете и опубликовала кадр из новой праздничной фотосессии. Фотография появилась в личном блоге актрисы и вызвала восторг со стороны ее подписчиков.
В тематической фотосессии Глафира выступила в образе ангела. Крылья ее созданы из красной мишуры. На Тархановой — элегантное черное боди без бретелей с низким декольте, которое подчеркнуло отличную фигуры актрисы, и ажурные колготки.
«Радоваться, любоваться и восхищаться! Гирляндами, нарядными елками и волшебством наяву! Ура! Я тут немножко красной мишуры по сусекам наскребла, и вот что у нас получилось», — делится Глафира праздничным настроением.
Его с удовольствием подхватили ее подписчики и сделали девушке множество теплых комплиментов.
«С какой щедростью вы приносите радость в жизнь для всех, спасибо», «Глафира, дорогая, фото просто супер», «Боже, Глафира сколько еще у вас этих нереальных фотографий и фотосессий?», «Фото рождает ассоциации с карнавалом в Рио-де Жанейро!», «Вау! Настоящее новогоднее настроение», «Очаровательная Глашенька!», «Ух ты! Прямо как крылья. Новогодний ангел».
Тарханова часто экспериментирует с образами в тематических фотосессиях, однако не боится выглядеть забавно — и часто выкладывает смешные кадры) со съемок на радость своим читателям.
Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой
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