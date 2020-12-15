Новогодний ангел: Глафира Тарханова появилась с крыльями из красной мишуры в новой фотосессии

Глафира Тарханова присоединилась к другим звездам в новогодней суете и опубликовала кадр из новой праздничной фотосессии. Фотография появилась в личном блоге актрисы и вызвала восторг со стороны ее подписчиков.

В тематической фотосессии Глафира выступила в образе ангела. Крылья ее созданы из красной мишуры. На Тархановой — элегантное черное боди без бретелей с низким декольте, которое подчеркнуло отличную фигуры актрисы, и ажурные колготки.

«Радоваться, любоваться и восхищаться! Гирляндами, нарядными елками и волшебством наяву! Ура! Я тут немножко красной мишуры по сусекам наскребла, и вот что у нас получилось», — делится Глафира праздничным настроением.