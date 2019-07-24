Новое смелое видео 50-летней Светланы Бондарчук порадовало ее подписчиков

Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками в Instagram новым видеороликом. В нем она позирует на берегу моря в купальнике, а после на траве – в футболке без одежды для нижней части тела.
Подписчики в комментариях под видео завалили ее комплиментами, отметив, как прекрасно Бондарчук выглядит в своем возрасте.
«Какая прелесть. сказочная принцесса», «Красавица!», «Вы как ветер любви на этой съемке», «красивый клип», «Очень красиво! Счастливая и любимая! Круто, так держать!», - последовали комментарии.
Напомним, на прошедшей на выходных свадьбе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой Светлана Бондарчук появилась с новой прической, чем вызвала восторг у поклонников.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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