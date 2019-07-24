Новое смелое видео 50-летней Светланы Бондарчук порадовало ее подписчиков

Подписчики в комментариях под видео завалили ее комплиментами, отметив, как прекрасно Бондарчук выглядит в своем возрасте.

«Какая прелесть. сказочная принцесса», «Красавица!», «Вы как ветер любви на этой съемке», «красивый клип», «Очень красиво! Счастливая и любимая! Круто, так держать!», - последовали комментарии.

Напомним, на прошедшей на выходных свадьбе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой Светлана Бондарчук появилась с новой прической, чем вызвала восторг у поклонников.