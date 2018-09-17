«Новое поколение Маликовых»: Стеша показала трогательные снимки с родным и двоюродным братьями

Не все знают, что у Стефании и Марка Маликовых есть старший двоюродный брат Дмитрий — сын Инны Маликовой. Молодой человек души не чает в родных и старается при первой же возможности их навестить и понянчиться с маленьким Марком. На днях он вновь приехал в гости, и Стеша показала в своем микроблоге милые совместные снимки.

«My best boys ❤️», — так нежно подписала девушка фотографии.