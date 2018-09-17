«Новое поколение Маликовых»: Стеша показала трогательные снимки с родным и двоюродным братьями

Не все знают, что у Стефании и Марка Маликовых есть старший двоюродный брат Дмитрий — сын Инны Маликовой. Молодой человек души не чает в родных и старается при первой же возможности их навестить и понянчиться с маленьким Марком. На днях он вновь приехал в гости, и Стеша показала в своем микроблоге милые совместные снимки.
«My best boys ❤️», — так нежно подписала девушка фотографии.
Поклонники остались в умилении и буквально завалили сестру и братьев комплиментами: «Достойное поколение подрастает», «Прекрасно, мило и душевно!», «Какие все красивые», «Очень дружная, приятная и интеллигентная семья!», «Как же Марк подрос!!!! Здоровья маленькому чуду!!!!».
Фото и видео: Instagram