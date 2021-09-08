Новое амплуа: неузнаваемая Ирина Пегова примерила дерзкие рыжие локоны
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @pegovairina
Ирина Пегова в своем личном блоге поделилась неожиданным кадром и превратилась в горячую красотку с копной рыжих кудрей. Новый эффектный образ звезда примерила для новой роли.
«Да! Мне нравится этот персонаж! Роза-балерина , ну можно и так сказать! Это так далеко от меня, и так близко!», — рассказала о своих впечатлениях артистка.
Поклонники были поражены — они не сразу узнали своего кумира, и были вынуждены признать, что в таком образе Ирина производит яркое впечатление. Впрочем, многие отметили, что фирменные ямочки на щеках, которые ассоциируются с артисткой, остались на месте.
Ирина Пегова пользуется заслуженным уважением со стороны поклонников — она покоряет своей естественностью и индивидуальностью. Актриса ведет активный образ жизни для поддержания прекрасной формы, регулярно занимается спортом, спортивными танцами. Кроме того, звезда делилась с поклонниками своей фирменной диетой, с помощью которой она работает над своей фигурой.
При этом многие поклонники звезды считают, что худеть артистке и вовсе ни к чему, поскольку она привлекает своей индивидуальностью, которая кажется многим очень притягательной.
Фото: Instagram