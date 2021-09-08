Новое амплуа: неузнаваемая Ирина Пегова примерила дерзкие рыжие локоны

Ирина Пегова пользуется заслуженным уважением со стороны поклонников — она покоряет своей естественностью и индивидуальностью. Актриса ведет активный образ жизни для поддержания прекрасной формы, регулярно занимается спортом, спортивными танцами. Кроме того, звезда делилась с поклонниками своей фирменной диетой, с помощью которой она работает над своей фигурой.

При этом многие поклонники звезды считают, что худеть артистке и вовсе ни к чему, поскольку она привлекает своей индивидуальностью, которая кажется многим очень притягательной.