Новая жизнь — новая стрижка: Оксана Самойлова посетила салон после неудавшегося развода с Джиганом

«Я решилась и стриганула сантиметров 10))) Хотела еще короче, но подумала сначала к такой длине привыкнуть надо)) Лея вчера заявила, что намерена сбрить себе пол головы, а вторую покрасить в фуксию)) В итоге заплели ей тугие косички на пол головы и затонировали в розовый (он смоется через неделю если что))) и Ариела за компанию)) а Майя уснула пока ей сушили волосы», — рассказала она.

«Новая прическа к переменам в жизни», «Вроде ж не разводитесь, что за перемены?», «Неееееттт не нужно, так вы будете старше выглядеть, очень жаль что отрезали», «Мне кажется короче каре будет безумно стильно и молодо», «Так отлично))) помолодели прям)) на 20))», «Очень круто)))) идеальная длинна», «Будет круто, если короче», «И так классно, короче не нужно наверное», «Можно и покороче, гулять так гулять», «Главное, брови не сбривайте», — спорят в комментариях.

Напомним, что Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле. Поговаривают, что причиной стала усталость от его постоянных измен, злоупотребления запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватного поведения дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — жаловалась она. Однако на суд пара не явилась, продолжив вместо этого постить фотографии и видеоролики с семейной идиллией.