Новая жена солиста группы «Инь-Ян» и автора хитов Светланы Лободы Артема Иванова подверглась травле в Сети

Однако не всем поклонникам пришелся по вкусу его выбор. Среди добрых слов встречались и такие: «Ни фига себе!!!! Какие перемены в жизни», «Абалдеть! А Танюша?», «Таня знает?!», «Как же Богачева?», «И радостно и грустно одновременно...», «Интересно почему нет в глазах влюбленности?! Вы давно в отношениях?», «Ну а эта женитьба на сколько лет? Ты как в шоу бизнес затесался так баб менять стал прям как они все. Отписываюсь. Противно. После Тани для меня ты не мужик», «Не долго счастье будет... он не мужик... он певеццц», «О мой бог, ну и выбор у тебя Артем. С таней они давно уже расстались ребята, и она себя тоже прекрасно чувствует, и времени зря не теряет. У Иванова с годами выработалась "привычка жениться", ждем следующую жену, еще более перекаченную», «Вы красивее невесты».

Впрочем, коллеги артиста не разделяют мнения недовольных. «Вы самая Красивая пара и проверенная уже временем», — написала под фотографиями молодых Лолита Милявская.

Еще будучи участником «Фабрики звезд» Артем был влюблен в коллегу по сцене — Татьяну Богачеву. Пара сыграла свадьбу, у них родилась дочь, но семейная жизнь не сложилась. Свой развод Иванов и Богачева особо не афишировали, по всей видимости поэтому жениться стала сюрпризом для многих его поклонников.