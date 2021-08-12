Новая возлюбленная Мамаева заявила, что вообще не пользуется косметикой: «Паша в восторге»

Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько, к которой он ушел от бывшей жены Аланы, заявила в сториз, что ее красота натуральная.

Девушка ответила в сториз на вопросы своих поклонников — одна из подписчиц спросила, какой тон она использует.