Новая возлюбленная Мамаева заявила, что вообще не пользуется косметикой: «Паша в восторге»
Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько, к которой он ушел от бывшей жены Аланы, заявила в сториз, что ее красота натуральная.
Девушка ответила в сториз на вопросы своих поклонников — одна из подписчиц спросила, какой тон она использует.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nadihope
«Я никогда не пользовалась тоном, тональником, всегда не накрашена, крайне редко тенями для глаз и румянами... Последнее время вообще ничего, ибо Паша в восторге от этого и не хочет никакой краски», — заявила она.
В сториз она не забыла бросить камешек в огород бывшей жены своего мужчины Аланы Мамаевой.
«Человек не знал, что так можно, просто умыться, нанести крем на лицо и выйти», — добавила она.
После того как Павел ушел к Надежде Санько, между бывшими хорошими знакомыми пробежала кошка. Алана публично возмутилась двуличностью бывшей подруги, а Санько обвинила Мамаеву во вранье и заявила, что до последнего отвергала ухаживания футболиста.
Кроме Санько, на своей натуральной красоте настаивают Ксения Бородина и Анастасия Решетова. Ксения даже предложила поклонникам поверить и удостовериться, что у нее натуральные губы и некрашеные волосы.
Фото: Instagra Надежды Санько
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