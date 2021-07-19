«Новая волна» соберет в Сочи участников из 10 стран и самых ярких звезд российской эстрады
В конце лета главный курорт России примет музыкальный фестиваль «Новая волна». Конкурс ежегодно открывает имена талантливых исполнителей и дает хороший трамплин в творческом пути.
В этом году на сцене NEW WAVE HALL выступят 12 финалистов из 10 стран мира. С ними на одной сцене в разные дни споют звезды первой величины: София Ротару, Филипп Киркоров, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Светлана Лобода, Алексей Чумаков, Таисия Повалий, Александр Ревва и многие другие.
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Фото: Пресс-служба
Увидят зрители и выступления артистов нового поколения: Мари Краймбрери, Мота, Дани Милохина и других.
20 августа состоится творческий вечер Димы Билана, 21 августа пройдет творческий вечер Александр Розенбаума, а 23 августа — юбилейный вечер Николая Баскова. С виновниками торжества споют их звездные друзья.
Подробную информацию можно найти на официальном сайте конкурса newwavestars.eu.
Фото и видео: пресс-служба, Instagram, телеканал «Россия 1»
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