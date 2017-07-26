«Новая волна — 2017»: знакомимся с конкурсантами и выбираем самого стильного
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Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2017» стартует уже 8 сентября. Cамое время начать знакомиться с конкурсантами!
В этом году финалистами «Новой волны» стали четырнадцать участников из девяти стран – Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции. Многие конкурсанты делают первые шаги на профессиональной сцене, а некоторые из них уже имеют весомый опыт работы в шоу-бизнесе. Например, Саша Санта (Россия) много лет проработал бэк-вокалистом Лаймы Вайкуле, в 2013 году принимал участие в «Новой волне» в составе дуэта «Санта-Барбара», а в 2015 году стал финалистом проекта телеканала Россия1 «Главная сцена».
Украинец под псевдонимом ISAAK известен многим: Артем Иванов был участником проекта «Фабрика звезд 7» и солистом поп-группы «Инь-Ян». Сардор Милано, представляющий Узбекистан, - победитель телепроекта «Главная сцена , финалист телепроекта «Голос».
На сайте WMJ.ru появился специальный раздел, в котором можно узнать свежие новости о конкурсантах проекта и главных событиях закулисья «Новой волны», а также принять участие в открытом голосовании за звание «Самый стильный конкурсант «Новой волны — 2017». На церемонии закрытия в Сочи 14 сентября главный редактор WMJ.ru Анна Круглова вручит победителю специальный приз.
Фото: архивы пресс-служб