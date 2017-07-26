Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2017» стартует уже 8 сентября. Cамое время начать знакомиться с конкурсантами!

В этом году финалистами «Новой волны» стали четырнадцать участников из девяти стран – Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции. Многие конкурсанты делают первые шаги на профессиональной сцене, а некоторые из них уже имеют весомый опыт работы в шоу-бизнесе. Например, Саша Санта (Россия) много лет проработал бэк-вокалистом Лаймы Вайкуле, в 2013 году принимал участие в «Новой волне» в составе дуэта «Санта-Барбара», а в 2015 году стал финалистом проекта телеканала Россия1 «Главная сцена».