Новая ведущая популярного шоу о путешествиях рассказала о том, как переживает длительные разлуки с маленькой дочерью и супругом.

Когда Натали Неведрова прошла кастинг в шоу «Орел и решка» и отправилась в первое путешествие, ее дочери Мари-Николь было всего два года. Малышка в итоге осталась с бабушкой и папой, супругом ведущей, диджеем и продюсером Евгением Машковым.

«Конечно, было очень тяжело. После кастинга не прошло и месяца, как мы улетели снимать. Но она осталась с папой и бабушкой. К счастью, у нас были перерывы между съемками, и я старалась максимально освободить эти дни, чтобы провести время с дочкой, — отказывалась от встреч, переносила интервью или же отвечала всем по почте и по телефону», — рассказала Неведрова в интервью порталу WMJ.

Муж телеведущей во всем ее поддерживает и вовсе не против постоянных командировок супруги. Более того, Натали считает, что длительные разлуки идут только на пользу браку:

«Он даже предложение мне делал во время съемок, потому что другой возможности выдернуть меня, видимо, не было. У нас с ним абсолютное взаимопонимание и поддержка. Он счастлив, когда я счастлива. <...> Секрет счастливого и крепкого брака в расстоянии. Я знаю парочки, которые находятся друг с другом 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Но я также знаю людей, которые разводились именно по этой причине. Каждому свое. Мы с Машковым два работяги из совершенно простых семей. Очень рано начали работать и любим это делать. Быть вместе семь дней в неделю — это не про нас (улыбается). Мы не можем позволить себе в выходной лечь на диван перед телевизором и есть чипсы. Мы за эти два дня просто умрем со скуки! К тому же, у нас дома даже телевизора нет».

Фото: instagram