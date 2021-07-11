Новая пара: 59-летний Том Круз встречается с коллегой на 20 лет моложе
Том Круз посетил финал Уимблдонского турнира в качестве почетного гостя вместе с коллегой по фильму «Миссия невыполнима» 39-летней актрисой Хейли Этвелл. Пара сидела вместе и вела себя достаточно расслабленно, несмотря на пристальное внимание папарацци.
По сообщениям Us Weekly близкое общение Тома и Хейли завязалось на съемочной площадке седьмой части фильма, где пара стала проводить все свободное время вместе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Так служебный роман перерос в нечто большее и, как сообщает источник, влюбленные были не раз замечены вместе за пределами съемочных павильонов.
«Изоляция и все связанные с ней трудности еще больше сблизили их, и они стали практически неразлучны. Их замечают вместе не только на площадке, но и около его отеля в Лондоне. Они прекрасно ладят, оба кажутся очень счастливыми», — отмечает Us Weekly .
Напомним, один из самых успешных американских актеров Том Круз был трижды женат. Последний брак с актрисой Кети Холмс завершился 9 лет назад.
Фото и видео: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram