Новая пара: 59-летний Том Круз встречается с коллегой на 20 лет моложе

Том Круз посетил финал Уимблдонского турнира в качестве почетного гостя вместе с коллегой по фильму «Миссия невыполнима» 39-летней актрисой Хейли Этвелл. Пара сидела вместе и вела себя достаточно расслабленно, несмотря на пристальное внимание папарацци.

По сообщениям Us Weekly близкое общение Тома и Хейли завязалось на съемочной площадке седьмой части фильма, где пара стала проводить все свободное время вместе.