Новая возлюбленная Павла Мамаева беременна?

Предположительно, будущая супруга футболиста может находиться на пятом или шестом месяце беременности.

Напомним, что отношения пары начались спонтанно и стали стремительно развиваться весной прошлого года. На момент начала романа с Павлом Надежда находилась в дружеских отношениях с тогда еще супругой спортсмена Аланой Мамаевой. Как рассказывала сама Алана Санько даже помогала ей спасти брак и давала дружеские советы. Но в один момент между Надеждой и Павлом завязались романтические отношения и футболист решил окончательно уйти из семьи.