passion.ru
1 мин.

Новая возлюбленная Павла Мамаева беременна?

Невеста известного футболиста Павла Мамаева Надежда Санько подогревает слухи о беременности. Недавно спортсмен сделал избраннице предложение, и вполне возможно, из-за ее интересного положения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Павел Мамаев и Надежда Санько

Фото: @nadihope/Instagram

Как сообщает Telegram-канал «Только никому» , невеста Мамаева беременна. Надежду сфотографировали на пляже, куда она улетела отдыхать на новогодние праздники.

На снимке Санько лежит на шезлонге в открытом купальнике, в котором отчетливо виден округлившийся живот девушки

Помолвочное кольцо Надежды Санько

Предположительно, будущая супруга футболиста может находиться на пятом или шестом месяце беременности.

Напомним, что отношения пары начались спонтанно и стали стремительно развиваться весной прошлого года. На момент начала романа с Павлом Надежда находилась в дружеских отношениях с тогда еще супругой спортсмена Аланой Мамаевой. Как рассказывала сама Алана Санько даже помогала ей спасти брак и давала дружеские советы. Но в один момент между Надеждой и Павлом завязались романтические отношения и футболист решил окончательно уйти из семьи.

Фото и видео: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят