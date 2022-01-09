Новая возлюбленная Павла Мамаева беременна?
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Фото: @nadihope/Instagram
Как сообщает Telegram-канал «Только никому» , невеста Мамаева беременна. Надежду сфотографировали на пляже, куда она улетела отдыхать на новогодние праздники.
На снимке Санько лежит на шезлонге в открытом купальнике, в котором отчетливо виден округлившийся живот девушки
Предположительно, будущая супруга футболиста может находиться на пятом или шестом месяце беременности.
Напомним, что отношения пары начались спонтанно и стали стремительно развиваться весной прошлого года. На момент начала романа с Павлом Надежда находилась в дружеских отношениях с тогда еще супругой спортсмена Аланой Мамаевой. Как рассказывала сама Алана Санько даже помогала ей спасти брак и давала дружеские советы. Но в один момент между Надеждой и Павлом завязались романтические отношения и футболист решил окончательно уйти из семьи.
Фото и видео: Instagram