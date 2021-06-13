Новая глава: Светлана Лобода нашла замену Нателле Крапивиной после громкого скандала
В этом году, премия МУЗ Тв, повлекла за собой ряд скандалов. В том числе, камни полетели в Светлану Лободу и ее продюсера Нателлу Крапивину. Обвинение в плагиате и ссора с Филиппом Киркоровым привели к тому, что Крапивина заявила о расторжении контракта с певицей. На что Светлана Лобода сделала свой выпад — начала активный поиск нового продюсера и уже обратилась к известному Табризу Шахиди.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Табриз — один из самых известных и продюсеров и концертных директоров в России.Многие годы, он успешно сотрудничает со звездами №1: Тиной Канделаки, Еленой Темниковой, Земфирой и другими. А также, ведет популярный телеграм-канал, где рассказывает всю правду о закулисье российского шоу-бизнеса. Без прикрас.
Работа с брендом «Светлана Лобода» сегодня — это просто находка для каждого продюсера: лучшие хиты, самые яркие выступления и потрясающие концертные программы. Но таких масштабов Светлана достигла в крепком тандеме с Нателлой Крапивиной, вместе с которой они работали последние 11 лет. Многие не ожидали такого резкого желания Нателлы прекратить работать в шоу-бизнесе. Есть предположения, что ей уже предложили пост в крупной компании. Но официального подтверждения этим данным, пока, нет.
Фото и видео: Global Look Press, Рамблер, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov
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