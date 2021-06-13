Новая глава: Светлана Лобода нашла замену Нателле Крапивиной после громкого скандала

В этом году, премия МУЗ Тв, повлекла за собой ряд скандалов. В том числе, камни полетели в Светлану Лободу и ее продюсера Нателлу Крапивину. Обвинение в плагиате и ссора с Филиппом Киркоровым привели к тому, что Крапивина заявила о расторжении контракта с певицей. На что Светлана Лобода сделала свой выпад — начала активный поиск нового продюсера и уже обратилась к известному Табризу Шахиди.