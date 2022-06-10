Новая глава: Павел Прилучный активно избавляется от недвижимости

Адвокат Сергей Савенко рассказал, что популярный актер Павел Прилучный решил продать свою загородную недвижимость в поселке «Трувиль», где он в свое время проживал с актрисой Агатой Муцениеце и детьми.

Роскошный дом Павел Прилучный в свое время приобретал за 100 миллионов рублей, сообщает издание «Комсомольская правда». Звезде сериала «Мажор» пришлось даже брать ипотеку, чтобы осилить покупку. После развода с Муцениеце, Прилучный решил не тянуть его содержание в одиночку и поэтому выставил на продажу.

«Вырученные деньги он вкладывает в новый дом в другом районе, поменьше. Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же, в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой», — уточнил о планах знаменитости адвокат Сергей Савенко.