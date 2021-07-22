Новая фотография принца Джорджа покорила сеть: кадр сделала мама, Кейт Миддлтон
Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, 22 июля отмечает свое 8-летие. В честь праздника герцог и герцогиня Кембриджские традиционно опубликовали в официальном Instagram-аккаунте фотографию принца. Мальчик запечатлен сидящим на капоте Land Rover Defender — это дань уважения покойному принцу Филиппу, который при жизни водил автомобиль этой марки.
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Фото: Личный Instagram @dukeandduchessofcambridge
Принц Филипп, прадедушка мальчика, которого не стало в этом году, был заядлым автомобилистом, очень любил коллекционные автомобили и быструю езду. Незадолго до своей кончины, он даже попал в аварию на своем Aston Martin, но отделался ушибами.
Снимок именинника сделала сама Кейт, которая многие годы увлекается фотографией и любит снимать знаковые моменты из жизни семьи. Старшего сына, позирующего в полосатом поло со счастливой улыбкой на лице, она сняла в резиденции Анмер Холл в Норфолке. Примечательно, что стоимость футболки на наследнике не превышает 8 фунтов (около 800 рублей), а шорты — 10ти фунтов стерлингов (около 1 000 рублей). Многие отметили сходство именинника с папой, а другие пользователи сети — с бабушкой, королевой Елизаветой II.
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
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