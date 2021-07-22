Новая фотография принца Джорджа покорила сеть: кадр сделала мама, Кейт Миддлтон

Снимок именинника сделала сама Кейт, которая многие годы увлекается фотографией и любит снимать знаковые моменты из жизни семьи. Старшего сына, позирующего в полосатом поло со счастливой улыбкой на лице, она сняла в резиденции Анмер Холл в Норфолке. Примечательно, что стоимость футболки на наследнике не превышает 8 фунтов (около 800 рублей), а шорты — 10ти фунтов стерлингов (около 1 000 рублей). Многие отметили сходство именинника с папой, а другие пользователи сети — с бабушкой, королевой Елизаветой II.