Новая девушка Антона Батырева рассказала о романе с ним: «Он меня ни с кем не сравнивает»
Однако Антон недолго горевал после развода. Всего через полгода он «засветил» на фото новую избранницу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/b.a.t.o.n
А еще через несколько месяцев он показал свою красавицу.
И поклонники актера сошлись во мнении, что Анна очень похожа по типажу на экс-жену Батырева Евгению Лозу. В блоге Антона стало появляться все больше снимков с его любимой. На фото они выглядят всегда счастливыми и красивыми.
Но видимо, сравнения с бывшей Анне порядком надоели. И она на своей странице в соцсети вышла в прямой эфир, где рассказала об отношениях с Антоном Батыревым.
«Антон никогда не сравнивает меня с бывшей. И никогда не пойдет на подобное! Его раздражает, когда поклонники сравнивают меня и его экс-супругу, — цитирует Анну «СтарХит». — Просто у людей есть типаж, который им нравится. Кому-то нравятся брюнетки, кому-то — блондинки».
Брак Евгении Лозы и Антона Батырева был коротким, развод тихим и стремительным. После расставания бывшие муж с женой не общаются. «Мы тяжело пережили развод. Это трудный процесс для всех», — делилась эмоциями Евгения.
За Антоном Батыревым закрепилась слава сердцееда. Россиянки в одном из опросов называли его самым привлекательным актером в стране. У артистка за плечами уже не один брак, также у него растет сын, которого ему родила первая жена Екатерина.
Фото и видео: Instagram
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