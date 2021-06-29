Новая девушка Антона Батырева рассказала о романе с ним: «Он меня ни с кем не сравнивает»

И поклонники актера сошлись во мнении, что Анна очень похожа по типажу на экс-жену Батырева Евгению Лозу. В блоге Антона стало появляться все больше снимков с его любимой. На фото они выглядят всегда счастливыми и красивыми.

Но видимо, сравнения с бывшей Анне порядком надоели. И она на своей странице в соцсети вышла в прямой эфир, где рассказала об отношениях с Антоном Батыревым.