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Новая девушка Антона Батырева рассказала о романе с ним: «Он меня ни с кем не сравнивает»

В августе 2019 года поклонники Антона Батырева и Евгении Лозы поздравляли их со свадьбой. Тогда влюбленные собирали комплименты о том, какая они прекрасная пара. Но брак знаменитостей не продержался и года. Весной 2020-го Евгения рассказала, что развелась с мужем. Тогда она отметила, что вообще не собиралась рассказывать об этом событии, но так как они публичные персоны, то лучше сделать это самим, чтобы не порождать слухи.
Новая девушка Антона Батырева рассказала о романе с ним: «Он меня ни с кем не сравнивает»

Однако Антон недолго горевал после развода. Всего через полгода он «засветил» на фото новую избранницу.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Поклонники Антона часто сравнивают Анну с Евгенией Лозой

Фото: www.instagram.com/b.a.t.o.n

А еще через несколько месяцев он показал свою красавицу.

И поклонники актера сошлись во мнении, что Анна очень похожа по типажу на экс-жену Батырева Евгению Лозу. В блоге Антона стало появляться все больше снимков с его любимой. На фото они выглядят всегда счастливыми и красивыми.

Но видимо, сравнения с бывшей Анне порядком надоели. И она на своей странице в соцсети вышла в прямой эфир, где рассказала об отношениях с Антоном Батыревым.

«Антон никогда не сравнивает меня с бывшей. И никогда не пойдет на подобное! Его раздражает, когда поклонники сравнивают меня и его экс-супругу, — цитирует Анну «СтарХит». — Просто у людей есть типаж, который им нравится. Кому-то нравятся брюнетки, кому-то — блондинки».

Брак Евгении Лозы и Антона Батырева был коротким, развод тихим и стремительным. После расставания бывшие муж с женой не общаются. «Мы тяжело пережили развод. Это трудный процесс для всех», — делилась эмоциями Евгения.

За Антоном Батыревым закрепилась слава сердцееда. Россиянки в одном из опросов называли его самым привлекательным актером в стране. У артистка за плечами уже не один брак, также у него растет сын, которого ему родила первая жена Екатерина.

Фото и видео: Instagram

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