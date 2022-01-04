Рыжая, юная и изящная: Анна Семенович показала, как выглядела 20 лет назад

41-летняя Анна Семенович получила свою популярность во время участия в группе «Блестящие», именно поэтому с данного значимого в ее жизни периода у нее осталось множество архивных фотографий, которыми она и решила поделиться с поклонниками.

Певица показала кадры с Юлией Ковальчук, Ксенией Новиковой и Жанной Фриске. Фото были сняты во время совместных съемок и мероприятий, которые они посещали. Она рассказала, что в те годы все солистки между собой были очень дружны и даже часто вместе отправлялись отдыхать и присутствовали на днях рождения друг друга.

Также Семенович поделилась забавным кадром, связанным с ее собакой. Она рассказала, что его ей подарили коллеги по группе, потому что у каждой из них была небольшая собачка, кличка которой обязательно должна была начинаться на букву «М».

Помимо музыкальной карьеры, Анна на протяжении 18 лет занималась фигурным катанием, однако покинуть спорт ей пришлось из-за серьезной травмы. Она показала один из снимков, на котором готовится к очередным соревнованиям.

В составе группы «Блестящие» Семенович пела с 2003 по 2007 год. В коллектив она попала спустя несколько лет после окончания карьеры фигуристки.