Нос, шея, руки: хирург озвучил стоимость пластических операций Аллы Пугачевой

В одном интервью Алла Пугачева рассказала, что не позволяет посторонним людям дотрагиваться до своего лица и что макияж она наносит сама. Но, судя по всему, артистка слукавила. За последние годы она заметно помолодела, похудела и похорошела. Поклонники приписывают эту заслугу молодому мужу Пугачевой Максиму Галкину: мол, рядом с ним и жена хорошеет день за днем.

Но эксперты уверены — без пластики не обошлось.