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Нос, шея, руки: хирург озвучил стоимость пластических операций Аллы Пугачевой

Народная артистка заявляла, что никогда не ложилась под нож пластических хирургов, но добавляла, что дружит с некоторыми из них. Однако объяснить ее прекрасный внешний вид и моложавость одной лишь генетикой нельзя. Алла Пугачева в свои 70 с хвостиком лет выглядит лучше, чем в 50.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева цветет рядом с молодым мужем

Фото: www.instagram.com/maxgalkinru

В одном интервью Алла Пугачева рассказала, что не позволяет посторонним людям дотрагиваться до своего лица и что макияж она наносит сама. Но, судя по всему, артистка слукавила. За последние годы она заметно помолодела, похудела и похорошела. Поклонники приписывают эту заслугу молодому мужу Пугачевой Максиму Галкину: мол, рядом с ним и жена хорошеет день за днем.

Но эксперты уверены — без пластики не обошлось.

В беседе с телеграм-каналом «Звездач» пластический хирург — врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили озвучил примерную стоимость преображения Пугачевой.

2006 год

Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press

2020 год

Starface

«Алле Пугачевой повезло с генетикой, и пластику она начала делать поздно. У нее проработано все лицо. Алла Борисовна перенесла круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделала шею, руки — то, что выдает возраст. Уверен, что ноги и грудь она не трогала», — комментирует специалист.

Эксперт добавил, что у народной артистки такой тип лица, при котором с возрастом уголки губ и глаз быстро опускаются. Чтобы этого избежать, проводят SMAS-лифтинг. Китиашвили добавил, что на преображение лица Алла Пугачева потратила не менее 1,5 млн рублей, а на липосакцию и абдоминопластику — еще два миллиона.

А как вы относитесь к пластическим операциям? Проголосуйте.

Фото и видео: Genrietta Peryan, Ekaterina Tsvetkova, Gennadii Sergeev, Nikolay Parkhomenko/ Global Look press, Instagram

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