Нос, шея, руки: хирург озвучил стоимость пластических операций Аллы Пугачевой
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Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
В одном интервью Алла Пугачева рассказала, что не позволяет посторонним людям дотрагиваться до своего лица и что макияж она наносит сама. Но, судя по всему, артистка слукавила. За последние годы она заметно помолодела, похудела и похорошела. Поклонники приписывают эту заслугу молодому мужу Пугачевой Максиму Галкину: мол, рядом с ним и жена хорошеет день за днем.
Но эксперты уверены — без пластики не обошлось.
В беседе с телеграм-каналом «Звездач» пластический хирург — врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили озвучил примерную стоимость преображения Пугачевой.
Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Starface
«Алле Пугачевой повезло с генетикой, и пластику она начала делать поздно. У нее проработано все лицо. Алла Борисовна перенесла круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделала шею, руки — то, что выдает возраст. Уверен, что ноги и грудь она не трогала», — комментирует специалист.
Эксперт добавил, что у народной артистки такой тип лица, при котором с возрастом уголки губ и глаз быстро опускаются. Чтобы этого избежать, проводят SMAS-лифтинг. Китиашвили добавил, что на преображение лица Алла Пугачева потратила не менее 1,5 млн рублей, а на липосакцию и абдоминопластику — еще два миллиона.
А как вы относитесь к пластическим операциям? Проголосуйте.
Фото и видео: Genrietta Peryan, Ekaterina Tsvetkova, Gennadii Sergeev, Nikolay Parkhomenko/ Global Look press, Instagram