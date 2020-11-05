Нонна Гришаева показала отпускные фото с подросшей красавицей-дочкой

Настя очень похожа на маму, хотя предпочитает яркий рыжий цвет волос. Красавица очень понравилась поклонникам актрисы:

«Прекрасно выглядите!)», «Нонна, это наверное морской стрелец и лягушки к этому может имеют отношение, а так это может даже сделано для красоты !Это наверно в парке? Но вы просто замечательно смотритесь с красавицей дочкой».

Нонна Гришаева старается уделять обоим своим детям — дочери Насте и сыну Илье — побольше внимания. Поэтому берет она их не только в отпуск. Актриса активно занимается благотворительностью и в этих поездках ее часто сопровождают дети. Сама Нонна считает это важной частью воспитания — по ее мнению, дети должны осознавать, что в мире есть люди, которым нужна помощь.