Нонна Гришаева показала отпускные фото с подросшей красавицей-дочкой
Фото: www.instagram.com/grishaevanonna/?hl=ru
Нонна Гришаева показала фотографию со своей подросшей дочерью Настей. Вместе с ней актриса проводит отпуск в Сочи.
«Доброго дня, друзья) Фонтан называется "Стрелец"! А какое отношение к стрельцу имеют лягушки?... Никто не знает... Мы предположили, что это всее же Иван-Царевич в исподнем))», — забавно подписала фотографию Нонна.
Настя очень похожа на маму, хотя предпочитает яркий рыжий цвет волос. Красавица очень понравилась поклонникам актрисы:
«Прекрасно выглядите!)», «Нонна, это наверное морской стрелец и лягушки к этому может имеют отношение, а так это может даже сделано для красоты !Это наверно в парке? Но вы просто замечательно смотритесь с красавицей дочкой».
Нонна Гришаева старается уделять обоим своим детям — дочери Насте и сыну Илье — побольше внимания. Поэтому берет она их не только в отпуск. Актриса активно занимается благотворительностью и в этих поездках ее часто сопровождают дети. Сама Нонна считает это важной частью воспитания — по ее мнению, дети должны осознавать, что в мире есть люди, которым нужна помощь.
Фото и видео: Instagram Нонны Гришаевой
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