Спустя 11 лет после развода Нонна Гришаева хранит обиду на экс-мужа: «Он не помогал дочери»
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press
Как оказалось, в жизни Нонны Гришаевой, как и у любой другой женщины, случались любовные разочарования. Артистка признается, что с бывшим мужем ей не повезло. Напомним, что до 2001 года звезда «Папиных дочек» состояла в браке с Антоном Деровым. В паре родилась дочь Анастасия. После развода мужчина отказался помогать матери своего ребенка.
Нонне пришлось хвататься за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь. «Антон ни разу ничем не помог в воспитании дочери», — пожаловалась Гришаева в эфире программы «Секрет на миллион».
Эта история не повлияла на отношение актрисы к мужчинам в целом. В 2006 году она снова вышла замуж за своего коллегу Александра Нестерова. Гришаева отмечает, что благодарна супругу за то, что он ее понимает и поддерживает. Александр прекрасно знает, что для его жены очень важна профессиональная деятельность и не заставляет ее хозяйничать по дому. «Я в доме ни за что не отвечаю, потому что я деньги зарабатываю», — подчеркнула Нонна.
Звездная пара переживала напряженные моменты, появлялись даже слухи о разводе, но ни один из них не подтвердился.
Фото: Global Look Press