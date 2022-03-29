Спустя 11 лет после развода Нонна Гришаева хранит обиду на экс-мужа: «Он не помогал дочери»

Как оказалось, в жизни Нонны Гришаевой, как и у любой другой женщины, случались любовные разочарования. Артистка признается, что с бывшим мужем ей не повезло. Напомним, что до 2001 года звезда «Папиных дочек» состояла в браке с Антоном Деровым. В паре родилась дочь Анастасия. После развода мужчина отказался помогать матери своего ребенка.

Нонне пришлось хвататься за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь. «Антон ни разу ничем не помог в воспитании дочери», — пожаловалась Гришаева в эфире программы «Секрет на миллион».