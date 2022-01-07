Нокаут! Внук Пугачевой одержал победу над вызвавшим его на бой Паниным

Скандал между звездой сериала «Солдаты» и сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего разразился во время их присутствия на YouTube-шоу «Наше дело» (на канале проводятся бои между известными личностями, а после обсуждения предстоящих или прошедших поединков). Тогда, они оба участвовали в обсуждении боя между Александром Шпаком и Никитой Джигурдой. Никита Пресняков был на стороне блогера, а Алексей Панин на стороне коллеги по актерскому цеху.

В момент дискуссии между ними произошла словесная перепалка, которая чуть было прямо на месте не переросла в настоящую драку. Панин не смог выдержать обвинений Преснякова в грязном пиаре и вызвал его на бой. «Я выхожу, чтобы с Никитой показать красивый бокс, не профессиональный. Я не собираюсь как Джигурда бить Кушинашвили. Я хочу бросить и отойти», — заявил тогда Алексей.

Однако бросить Никиту ему не удалось. Все случилось в точности наоборот. Выходец из музыкальной семьи несколько раз отправил в нокаут скандального актера во время поединка, за что ему была присуждена досрочная победа. Об этом сообщает портал Sport24.ru