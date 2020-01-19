«Ноги – свои»: Ксения Собчак дразнит поклонников жарким фото с отдыха

«Неповторимая Ксения!!!!», «Ноги — собственность модели», «А фотошоп ног наверное от Рудковской))) забыли написать)))», «Зачем шляпу сняли с Волочковой?!», «Особенно радует, что ноги свои», «Красивая и настоящая», «Красавица, Вам отдых к лицу и к ногам», «Удачный ракурс , Ксения», «Ксения шикарная», «Вот что значит правильный ракурс», «Несравненная 🔥 Ксю», «Да лааадно, это ж фотообои!», «Очень крутой ракурс😍», «Ксения, у Вас всё свое», — пишут комментаторы.