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«Ноги – свои»: Ксения Собчак дразнит поклонников жарким фото с отдыха

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая поделилась ярким кадром из отпуска.

После горнолыжного курорта Ксения Собчак отправилась на острова.

Теперь в блоге медиадивы появляются яркие фотографии на фоне пальм. Новый снимок в Instagram не стал исключением – Ксения позирует возле бассейна в соломенной шляпе и черно-белой хлопковой блузке: «Номинация: «Фото с отдыха» шляпа @natayakim , блузка- @wisdom_moscow , ноги-свои!))».

«Неповторимая Ксения!!!!», «Ноги — собственность модели», «А фотошоп ног наверное от Рудковской))) забыли написать)))», «Зачем шляпу сняли с Волочковой?!», «Особенно радует, что ноги свои», «Красивая и настоящая», «Красавица, Вам отдых к лицу и к ногам», «Удачный ракурс , Ксения», «Ксения шикарная», «Вот что значит правильный ракурс», «Несравненная 🔥 Ксю», «Да лааадно, это ж фотообои!», «Очень крутой ракурс😍», «Ксения, у Вас всё свое», — пишут комментаторы.

Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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