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«Ноги просто супер»: Лада Дэнс устроила жаркие танцы в золотистом мини-платье

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лада Дэнс

Фото: Instagram Лады Дэнс

Певица похвасталась результатом упорных тренировок.

Не так давно Лада Дэнс жаловалась на своего хореографа, который «загонял» ее на репетициях нового номера. Но это было не зря, уверена певица: «Мои труды не прошли даром, выступление прошло на ура!!! Я очень счастлива😍». Блестящее мини-платье с бахромой, высокие каблуки — зрителям это выступление запомнится надолго.

«Умница!⭐️Да это тяжелый каждодневный труд, но это того стоит!!!!», «Ох…какая!!!», «Ноги просто СУПЕР🔥», «Смотрела бы на Вас вечно 🔥», « Клёвая!!!👍», «Лада - время над Вами не властно», «Великолепная форма!», «Платье шикарное, энергетика просто прет!», — комментируют подписчики.

Но нашлись и те, кто добавил ложку дегтя: «Неужели трудно похудеть?», «Мне кажется, наряд полнит», «Может одной выступать? Подтанцовка весь шик портит», «Подтанцовка пляшет сама по себе», «Ножки-то все равно кривоватые», «Все-таки такой танец для молодых».

А вам понравился танец Лады Дэнс?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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