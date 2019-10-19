«Ноги просто супер»: Лада Дэнс устроила жаркие танцы в золотистом мини-платье

«Умница!⭐️Да это тяжелый каждодневный труд, но это того стоит!!!!», «Ох…какая!!!», «Ноги просто СУПЕР🔥», «Смотрела бы на Вас вечно 🔥», « Клёвая!!!👍», «Лада - время над Вами не властно», «Великолепная форма!», «Платье шикарное, энергетика просто прет!», — комментируют подписчики.

Но нашлись и те, кто добавил ложку дегтя: «Неужели трудно похудеть?», «Мне кажется, наряд полнит», «Может одной выступать? Подтанцовка весь шик портит», «Подтанцовка пляшет сама по себе», «Ножки-то все равно кривоватые», «Все-таки такой танец для молодых».

А вам понравился танец Лады Дэнс?