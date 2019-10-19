«Ноги просто супер»: Лада Дэнс устроила жаркие танцы в золотистом мини-платье
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Фото: Instagram Лады Дэнс
Не так давно Лада Дэнс жаловалась на своего хореографа, который «загонял» ее на репетициях нового номера. Но это было не зря, уверена певица: «Мои труды не прошли даром, выступление прошло на ура!!! Я очень счастлива😍». Блестящее мини-платье с бахромой, высокие каблуки — зрителям это выступление запомнится надолго.
«Умница!⭐️Да это тяжелый каждодневный труд, но это того стоит!!!!», «Ох…какая!!!», «Ноги просто СУПЕР🔥», «Смотрела бы на Вас вечно 🔥», « Клёвая!!!👍», «Лада - время над Вами не властно», «Великолепная форма!», «Платье шикарное, энергетика просто прет!», — комментируют подписчики.
Но нашлись и те, кто добавил ложку дегтя: «Неужели трудно похудеть?», «Мне кажется, наряд полнит», «Может одной выступать? Подтанцовка весь шик портит», «Подтанцовка пляшет сама по себе», «Ножки-то все равно кривоватые», «Все-таки такой танец для молодых».
А вам понравился танец Лады Дэнс?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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