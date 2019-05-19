«Ноги как ходули»: подписчики уличили Глюк`oZу в чрезмерном увлечении фотошопом

Глюк’oZа на всех фотографиях выглядит великолепно: стройная фигура, идеальный макияж, шикарные укладки. И каждый ее снимок собирает сотни комментариев восхищенных поклонников.
Новая фотография певицы также не осталась без внимания. Снимок, на котором певица позирует в стильных рваных джинсах и футболке она опубликовала, чтобы рассказать про танцевальный марафон.
«Родные, давайте творить добро вместе!! Это так просто, а главное весело !! Сегодня стартует наш ежегодный танцевальный марафон @bestbuddiesrussia. ;) Весь день в @adrenaline_stadium мастер-классы, танцы и любимые артисты!!! Очень ждем каждого из вас, цена билета символическая, но для кого-то эта сумма может стать решающей!!! Потанцевали!!!», - написала Наталья 19 мая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники поблагодарили Глюк’oZу за социальную ответственность, талан и неранодушие к чужим проблемам. И в то же время уличили артистку в чрезмерной обработке снимка в фотошопе.
«Похожа на куклу Барби! Красотка!», «О эти ноооооги», - похвалили ее фигуру.
«Как ходули,че за ракурс взяли смешной», «Волочкова отдыхает !!!», «Я тоже подумала на ходулях. зачем так фотошопи́ть», «И так хороша же, зачем этот почти круглый барабан?», «Что за уродство, ноги в два раза длиннее тела», - посыпалась критика.
На снимке на самом деле заметно, что барабан, расположенный за Натальей Чистяковой-Ионовой, потреял идеальную круглую форму, вытянувшись по высоте.
А вы видите следы фотошопа? Вам нравится фотография?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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