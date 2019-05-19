«Ноги как ходули»: подписчики уличили Глюк`oZу в чрезмерном увлечении фотошопом

Поклонники поблагодарили Глюк’oZу за социальную ответственность, талан и неранодушие к чужим проблемам. И в то же время уличили артистку в чрезмерной обработке снимка в фотошопе.

«Похожа на куклу Барби! Красотка!», «О эти ноооооги», - похвалили ее фигуру.