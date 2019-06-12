«Ноги бесконечные»: поклонники оценили фигуру Любови Толкалиной в образе артистки варьете

Любовь Толкалина регулярно балует фанатов смелыми, а иногда даже и откровенными снимками, которые публикует в Instagram. И каждый раз 41-летняя актриса собирает множество комплиментов о своей стройной фигуре.
Новая фотография Любовь в шляпке, черном боди и сетчатых колготках вызвала ажиотаж среди ее фанатов. Больше всего поклонников поразили длинные ноги актрисы. «Варьете - так Варьете!!!!!», - подписала снимок Толкалина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Варьете - так Варьете!!!!! Кондопога встречала диковинными лесами и небесами, удивляла редкостью , неожиданной роскошью и уютом органного зала , где мы сегодня работали, а провожала восторгом , счастьем ,сердечной теплотой и любовью .... Все это незабываемо! СПАСИБО ♥️ а мы движемся дальше по загадочной северной красоте Карелии и завтра у нас город Сортавала!!!!! «Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит... — тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями: — Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города! Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: "Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города". А он мне отвечает: "А я живу в другой половине!" — Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха, но так как никто не засмеялся, то он продолжал: — ...Итак, выступает знаменитый иностранный артист мосье Воланд с сеансом черной магии! Ну, мы-то с вами понимаем, — тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, — что ее вовсе не существует на свете и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники, а так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!»
«Нет. Нет. Это же не фотошоп?»,
«Ноги два метра что ли»,
«Ноги бесконечные!»,
«Аааа!!!! Ногииииии..!!!!Бомба», - похвалили поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена. — прим. ред.).
Напомним, недавно Любовь Толкалина поразила подписчиков фотографией в нижнем полупрозрачном белье.
А как вы относитесь к подобным откровенным фотографиям?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!