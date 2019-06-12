«Ноги бесконечные»: поклонники оценили фигуру Любови Толкалиной в образе артистки варьете

Любовь Толкалина регулярно балует фанатов смелыми, а иногда даже и откровенными снимками, которые публикует в Instagram. И каждый раз 41-летняя актриса собирает множество комплиментов о своей стройной фигуре.

Новая фотография Любовь в шляпке, черном боди и сетчатых колготках вызвала ажиотаж среди ее фанатов. Больше всего поклонников поразили длинные ноги актрисы. «Варьете - так Варьете!!!!!», - подписала снимок Толкалина.