Ночной клуб рэпера Басты могут закрыть на три месяца из-за несоблюдение антиковидных мер

«В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе Gazgolder, расположенном по адресу Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания», – отметил Сергей Михайлов.

Также ранее стало известно, что в Москве за ковидные нарушения вновь опечатали одну из крупнейших концертных площадок Adrenaline Stadium.

В Москве за сутки выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии – 9096. Всего по стране выявлено 17263 новых случая. По сообщениям мэра столицы Сергея Собянина у 89,3 процента заболевших в Москве выявляют новый мутированный штамм.