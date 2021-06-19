Ночной клуб рэпера Басты могут закрыть на три месяца из-за несоблюдение антиковидных мер
В ходе этого были отмечены несоблюдения посетителями социальной дистанции и ношения масок.
Заведению в этом случае может грозить штраф до 300 тысяч рублей, но если будет нанесен вред здоровью гостя, то сумма выплаты вырастет до одного миллиона или же клубу грозит приостановление деятельности сроком в 90 суток.
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Фото: @gazgolderclub/Instagram
Gazgolder славится многолюдными вечеринками, продолжающимися до утра и регулярными выступлениями популярных диджеев и артистов.
«В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе Gazgolder, расположенном по адресу Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания», – отметил Сергей Михайлов.
Также ранее стало известно, что в Москве за ковидные нарушения вновь опечатали одну из крупнейших концертных площадок Adrenaline Stadium.
В Москве за сутки выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии – 9096. Всего по стране выявлено 17263 новых случая. По сообщениям мэра столицы Сергея Собянина у 89,3 процента заболевших в Москве выявляют новый мутированный штамм.
Фото и видео: Global Look Press, @gazgolderclub/Instagram, @bastaakanoggano/Instagram
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