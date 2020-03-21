«Ночной хулиган» и натуральный блондин: чем удивил зрителей финал слепых прослушиваний в шоу «Голос. Дети-7»

Строгие, но справедливые наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети» набрали свои команды. В минувшую пятницу в эфир Первого канала вышел последний выпуск стартового этапа популярного проекта.

Первым на сцену вышел восьмилетний Матвей Беляев, который с первых нот песни Димы Билана «Ночной хулиган» дал понять наставникам, что он настроен только на победу. Валерий Меладзе и Полина Гагарина оценили выступление, развернув кресла к участнику. По окончании песни юный артист поинтересовался у Полины, помнит ли она, как приезжала в Череповец. «Это я тогда кричал «Полина, ты — лучшая!» — заявил Матвей, чем практически довел певицу до слез. «И после этого я должен заманивать его в свою команду», — высказался Валерий Шотаевич. Вероятно, для зрителей не стало удивлением то, что Матвей выбрал команду Полины Гагариной.