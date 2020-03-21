«Ночной хулиган» и натуральный блондин: чем удивил зрителей финал слепых прослушиваний в шоу «Голос. Дети-7»
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Фото: кадр из эфира
Строгие, но справедливые наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети» набрали свои команды. В минувшую пятницу в эфир Первого канала вышел последний выпуск стартового этапа популярного проекта.
Первым на сцену вышел восьмилетний Матвей Беляев, который с первых нот песни Димы Билана «Ночной хулиган» дал понять наставникам, что он настроен только на победу. Валерий Меладзе и Полина Гагарина оценили выступление, развернув кресла к участнику. По окончании песни юный артист поинтересовался у Полины, помнит ли она, как приезжала в Череповец. «Это я тогда кричал «Полина, ты — лучшая!» — заявил Матвей, чем практически довел певицу до слез. «И после этого я должен заманивать его в свою команду», — высказался Валерий Шотаевич. Вероятно, для зрителей не стало удивлением то, что Матвей выбрал команду Полины Гагариной.
Абсолютным фурором стало выступление 14-летней Арины Орловой. На ее прочтение хита Билли Айлиш idontwannabeyouanymore развернулись все наставники. Дальнейшее участие Арины продолжит под руководством Валерия Меладзе. Отметим, что девушка заняла последнее свободное место в команде мэтра.
Геннадий Перевердиев через несколько лет вполне может составить конкуренцию Николаю Баскову — «Натуральный блондин» в его исполнении практически сразу попал в тренды YouTube. Наставники заставили понервничать 11-летнего певца — лишь на последних аккордах песни Полина Гагарина развернулась к исполнителю.
Уже в следующую пятницу стартует этап поединков, в котором наставник разобьет команду на пять троек, каждая из которых должна подготовить одну песню. По итогам выступления каждой тройки наставник выбирает одного из участников, который получает возможность выйти в финал. После выступления троек следует этап песен на вылет — из пятерых счастливчиков наставник выбирает двоих, которые будут бороться за главный приз проекта. Следите за седьмым сезоном шоу «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».
Фото: кадры из эфира, Instagram
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос. Дети
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