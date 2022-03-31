Ночное происшествие: дом Дэвида и Виктории Бекхэм ограбили, пока звезды спали

В ночь с 30 на 31 марта в дом Бекхэмов пробрались грабители. Футболит с женой и детьми были дома, но спали и ничего не услышали. Злоумышленники украли дорогостоящие украшения, дизайнерскую одежду, технику и покинули особняк. К счастью, никто не пострадал.

«Бекхэмы стали жертвами довольно профессиональных воров, которые орудовали в этом районе. К счастью, преступники добрались только до одной спальни, прежде чем убежали», — сообщает издание The Sun.

Следы преступления первым обнаружил 17-летний сын Дэвида и Виктории Круз, когда вернулся с ночной прогулки с друзьями. Парень был в шоке, он разбудил родителей и рассказал, что в соседней комнате все перевернуто с ног на голову, а окно разбито. Глава семейства сразу же обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже расследуют этот инцидент.