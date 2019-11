Nirvana в стиле диско 80-х и хит Адель в исполнении мужчин: чем запомнился старт поединков в шоу «Голос»

В пятницу, 22 ноября, в эфире Первого канала были показаны первые выступления участников шоу «Голос» в рамках этапа поединков. По правилам шоу на «ринг» выходит дуэт, по окончании выступления которого наставник должен решить, с кем из участников продолжит работу в проекте. В восьмом сезоне «Голоса» этап поединков открыл дуэт из команды Полины Гагариной — Максим Ларичев и Екатерина Стеблина, которые зажигательно исполнили «Ленинградский рок-н-ролл», чем несказанно обрадовали Валерия Сюткина. Наставница дуэта сделала свой выбор в пользу Екатерины.

Как и в минувшем сезоне, Сергей Шнуров радует зрителей удивительными и неожиданными дуэтами. Например, суперфиналистка первого детского «Голоса» Рагда Ханиева «сошлась» в вокальной схватке с Филиппом Лебедевым — пара исполнила попурри в стиле диско 80-х из песен In The Heat of a Disco Night группы Arabesque и легендарной Smells Like Teen Spirit группы Nirvana. Дальнейшее участие в проекте продолжит Рагда.