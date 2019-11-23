Nirvana в стиле диско 80-х и хит Адель в исполнении мужчин: чем запомнился старт поединков в шоу «Голос»

«С Дмитрием можно было бы дойти до финала. У него неограниченный диапазон, столько лирики можно было спеть. Очень обидно за него», «Дмитрий спел лучше. Почему в этом сезоне все несправедливо?!», «Клинаев - стиль и мастерство, без манерности и т.д. В первый раз разочарована в выборе Шнура:(», «Ирина просто орала и хрипела! Мне Дмитрий больше понравился!», «Дмитрий Клинаев шикарно выступил, я была уверена, что выберут его. Эх…», « Шнуров, что это было? Первый и, надеюсь, последний провал? Ирина спела всё со злым лицом и с агрессией, не свойственной этой песне! Шоу «Голос» — это ведь не только сам голос, но и ещё приятное лицо и энергетика. Тогда вы, как наставник, поработайте над энергетикой Ирины, чтобы она так не орала и лицо злым не делала!», «Верните Дмитрия на проект!», «Шнуров взял дальше ворону, которая громко каркает! Бесит!» — пишут комментаторы на YouTube.

Константин Меладзе восхитил зрителей точно выверенными парами. Пробирающий до мурашек вокал Валерии Мироновой блистательно дополнили голос и игра на рояле Романа Володзева, который, несмотря на простуду, вышел на сцену. Константин Шотаевич принял решение оставить в проекте Валерию.