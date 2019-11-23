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Nirvana в стиле диско 80-х и хит Адель в исполнении мужчин: чем запомнился старт поединков в шоу «Голос»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Меладзе

Фото: кадр из программы

В восьмом сезоне популярного телешоу стартовал этап поединков.

В пятницу, 22 ноября, в эфире Первого канала были показаны первые выступления участников шоу «Голос» в рамках этапа поединков. По правилам шоу на «ринг» выходит дуэт, по окончании выступления которого наставник должен решить, с кем из участников продолжит работу в проекте. В восьмом сезоне «Голоса» этап поединков открыл дуэт из команды Полины Гагариной — Максим Ларичев и Екатерина Стеблина, которые зажигательно исполнили «Ленинградский рок-н-ролл», чем несказанно обрадовали Валерия Сюткина. Наставница дуэта сделала свой выбор в пользу Екатерины.

Как и в минувшем сезоне, Сергей Шнуров радует зрителей удивительными и неожиданными дуэтами. Например, суперфиналистка первого детского «Голоса» Рагда Ханиева «сошлась» в вокальной схватке с Филиппом Лебедевым — пара исполнила попурри в стиле диско 80-х из песен In The Heat of a Disco Night группы Arabesque и легендарной Smells Like Teen Spirit группы Nirvana. Дальнейшее участие в проекте продолжит Рагда.

Однако решение фронтмена группы «Ленинград» после выступления Дмитрия Клинаева и Ирины Чуваковой немало разочаровало его поклонников.

«С Дмитрием можно было бы дойти до финала. У него неограниченный диапазон, столько лирики можно было спеть. Очень обидно за него», «Дмитрий спел лучше. Почему в этом сезоне все несправедливо?!», «Клинаев - стиль и мастерство, без манерности и т.д. В первый раз разочарована в выборе Шнура:(», «Ирина просто орала и хрипела! Мне Дмитрий больше понравился!», «Дмитрий Клинаев шикарно выступил, я была уверена, что выберут его. Эх…», « Шнуров, что это было? Первый и, надеюсь, последний провал? Ирина спела всё со злым лицом и с агрессией, не свойственной этой песне! Шоу «Голос» — это ведь не только сам голос, но и ещё приятное лицо и энергетика. Тогда вы, как наставник, поработайте над энергетикой Ирины, чтобы она так не орала и лицо злым не делала!», «Верните Дмитрия на проект!», «Шнуров взял дальше ворону, которая громко каркает! Бесит!» — пишут комментаторы на YouTube.

Константин Меладзе восхитил зрителей точно выверенными парами. Пробирающий до мурашек вокал Валерии Мироновой блистательно дополнили голос и игра на рояле Романа Володзева, который, несмотря на простуду, вышел на сцену. Константин Шотаевич принял решение оставить в проекте Валерию.

Для дуэта Полины Тыриной и Светланы Мамрешевой Меладзе выбрал хит Artik&Asti и Артема Качера «Грустный дэнс» в неожиданной аранжировке под танго. Решение далось наставнику непросто – Светлана продолжит участие в шоу.

Новичок «Голоса» Валерий Сюткин удивил мужским прочтением легендарной песни Rolling In The Deep из репертуара Адель. В проекте остался Элимдар Сейдосманов.

Следите за новыми выпусками восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, кадры из программы

Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia

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