Нино Нинидзе показала нежные фото с подросшим сыном: «Вы прекрасны»

«Какие же вы красивые», «Кайфовые», «Мое сердце в вас влюблено!», «Классные», «Любовь и есть ты», «Вы излучаете самое чудесное чувство — любовь матери и ребенка. Вы, Нино, прекрасны, от вас веет теплом, а этот маленький светлячок просто излучает свет», «Это и есть любовь и счастье в этой жизни, ради чего стоит жить», «Невозможно оторвать глаз», — выразили эмоции от увиденного подписчики Нинидзе.

Нино родила сына от актера Кирилла Плетнева. Их роман длился несколько лет, но в браке они продержались всего год. После развода отец заботится о ребенке, как и мать. Через несколько месяцев после расставания с мужем у Нинидзе начался роман с Максимом Виторганом.