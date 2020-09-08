Нино Нинидзе нежно поздравила маму с днем рождения: «Спасибо, очень тебя люблю»

Нино Нинидзе в день рождения мамы — актрисы Ии Нинидзе — посвятила ей трогательные строки в Instagram.

«8 сентября 1960 г. Дата, с которой все началось. Родилась моя мама. Кики. Это волшебное имя звучит самым чистым колокольчиком всю мою жизнь.

Запах твоей подушки, вкус губной помады, оставленной на стакане утреннего чая. Следы от поцелуев на всем детском, спящем теле, после твоих поздних выступлений и спектаклей.

Сон... Мама, сон с тобой... Я мечтала проспать школу, обняв тебя, и до обеда... Я и ты по жизни... Мама, я не помню трудностей, я не помню слез, я не верю в плохих, я не умею злиться.

Мама, спасибо! Я очень тебя люблю. Прости, что редко это говорю, к сожалению, взрослые так делают. Кроме тебя, моя маленькая Кики.

Еду к вам, поздравлять», — душевно подписала Нино фото матери.