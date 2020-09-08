Нино Нинидзе нежно поздравила маму с днем рождения: «Спасибо, очень тебя люблю»
Фото: www.instagram.com/ninosha13/
Нино Нинидзе в день рождения мамы — актрисы Ии Нинидзе — посвятила ей трогательные строки в Instagram.
«8 сентября 1960 г. Дата, с которой все началось. Родилась моя мама. Кики. Это волшебное имя звучит самым чистым колокольчиком всю мою жизнь.
Запах твоей подушки, вкус губной помады, оставленной на стакане утреннего чая. Следы от поцелуев на всем детском, спящем теле, после твоих поздних выступлений и спектаклей.
Сон... Мама, сон с тобой... Я мечтала проспать школу, обняв тебя, и до обеда... Я и ты по жизни... Мама, я не помню трудностей, я не помню слез, я не верю в плохих, я не умею злиться.
Мама, спасибо! Я очень тебя люблю. Прости, что редко это говорю, к сожалению, взрослые так делают. Кроме тебя, моя маленькая Кики.
Еду к вам, поздравлять», — душевно подписала Нино фото матери.
Ия Нинидзе прославилась в 16-летнем возрасте, после съемок в фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки» (в кино актриса пришла в 8-летнем возрасте). В 1981 году Ия окончила институт кинематографии имени С. А. Герасимова, на училась у Сергея Бондарчуки и Ирины Скобцевой. Работала артисткой тбилисского Государственного академического театра имени Шоты Руставели. После переезда в Москву в 1997 году Нинидзе работала в театре-кабаре «Летучая мышь». Но вскоре после получения травмы на работе оставила сцену. Сейчас Ия Нинидзе снимается в кино,участвует в ТВ-шоу и фестивалях.
Фото и видео: Instagram Нино Нинидзе, кадры фильмов, Starface
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