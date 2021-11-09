Дочь Буденного рассказала о том, как переживала развод с Державиным: «У меня душа рвалась»

Отношения с женщинами ныне покойного актера Михаила Державина всегда пользовались большим интересом у публики и не раз являлись темой для обсуждения. Одной из них был его брак с Ниной Буденной — дочерью генерала Семена Буденного, служившего при Сталине.

Их отношения начались в тот момент, когда Державин буквально только развелся с первой женой Екатериной Райкиной спустя два года брака. Взаимоотношения Михаила и Нины развивались стремительно, они практически сразу прониклись друг к другу сильнейшей симпатией.

Как рассказала Нина Семеновна в телепередаче «Судьба человека», Михаил сразу понравился ее отцу генералу. Да и в целом семейные отношения молодоженов складывались удачно, Нина до сих пор очень тепло отзывается о родственниках актера.

«Мой отец сразу принял Мишу. Как актера они его еще с мамой особенно не знали. Он был милый, легкий, хороший. Очень приятный человек. Миша — обаятельный. Я молодая и он молодой. Все у нас быстро сладилось. У нас была крепкая семья. Я очень любила семью Миши», — вспоминает Буденная.

В браке у Нины Семеновны и Михаила Михайловича родилась дочка Маша.

Однако пара не смогла удержать семейного счастья и их любовная история дала трещину. Нина Буденная встретила другого мужчину и ушла от Державина. Процесс расставания принес огромную боль женщине, даже несмотря на то, что она была инициатором разрыва.

«Развод мне такой кровью дался. Я захлебывалась в этой крови. У меня душа рвалась. Любовь у меня получилась — вот что. Я долго сопротивлялась. Это был какой-то ужас. Мишу жалко. Я его семью очень сильно любила. Даже больше, чем его. Так получилось. Но я ни разу не пожалела о разводе с ним», — вспоминает Буденная.

Однако спустя долгие годы российская актриса Татьяна Васильева рассказала о том, что у нее были отношения с Державиным в то время, когда он еще был женат на Буденной. Сама Нина Семеновна категорически отрицает правдивость этого факта.

«Танюша — большая фантазерка. То, что она рассказывала, надо делить на 16. Миша такой человек устойчивый. Он на безумства неспособный. Он надежный мужик. Так что все на 16», — утверждает она.