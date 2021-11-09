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Дочь Буденного рассказала о том, как переживала развод с Державиным: «У меня душа рвалась»

Дочь маршала Буденного была второй женой актера Михаила Державина, их брак продлился счастливые 19 лет, однако пара решила подать на развод. Об истиной причине расторжения союза до сих пор многие сообщают разную информацию, в этот раз прокомментировать разлад решила сама Нина Буденная.
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Слайд, который
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Михаил Державин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отношения с женщинами ныне покойного актера Михаила Державина всегда пользовались большим интересом у публики и не раз являлись темой для обсуждения. Одной из них был его брак с Ниной Буденной — дочерью генерала Семена Буденного, служившего при Сталине.

Их отношения начались в тот момент, когда Державин буквально только развелся с первой женой Екатериной Райкиной спустя два года брака. Взаимоотношения Михаила и Нины развивались стремительно, они практически сразу прониклись друг к другу сильнейшей симпатией.

Как рассказала Нина Семеновна в телепередаче «Судьба человека», Михаил сразу понравился ее отцу генералу. Да и в целом семейные отношения молодоженов складывались удачно, Нина до сих пор очень тепло отзывается о родственниках актера.

«Мой отец сразу принял Мишу. Как актера они его еще с мамой особенно не знали. Он был милый, легкий, хороший. Очень приятный человек. Миша — обаятельный. Я молодая и он молодой. Все у нас быстро сладилось. У нас была крепкая семья. Я очень любила семью Миши», — вспоминает Буденная.

В браке у Нины Семеновны и Михаила Михайловича родилась дочка Маша.

Однако пара не смогла удержать семейного счастья и их любовная история дала трещину. Нина Буденная встретила другого мужчину и ушла от Державина. Процесс расставания принес огромную боль женщине, даже несмотря на то, что она была инициатором разрыва.

«Развод мне такой кровью дался. Я захлебывалась в этой крови. У меня душа рвалась. Любовь у меня получилась — вот что. Я долго сопротивлялась. Это был какой-то ужас. Мишу жалко. Я его семью очень сильно любила. Даже больше, чем его. Так получилось. Но я ни разу не пожалела о разводе с ним», — вспоминает Буденная.

Однако спустя долгие годы российская актриса Татьяна Васильева рассказала о том, что у нее были отношения с Державиным в то время, когда он еще был женат на Буденной. Сама Нина Семеновна категорически отрицает правдивость этого факта.

«Танюша — большая фантазерка. То, что она рассказывала, надо делить на 16. Миша такой человек устойчивый. Он на безумства неспособный. Он надежный мужик. Так что все на 16», — утверждает она.

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