«Никто не захочет жениться»: Виктория Боня раскритиковала изменения в закон об алиментах

В последние дни в Сети обсуждают инициативу о внесении изменений в закон об алиментах, с которой в Минтруд обратился Национальный родительский комитет. Активисты считают неправильным, что с работоспособных разведенных граждан можно взыскать только алименты в пользу детей. Если родитель, который остается воспитывать ребенка, не может выйти на работу, он также должен получать определенную денежную сумму, считают они.

На горячую тему уже высказалась певица Виктория Дайнеко, сообщив, что считает идею хорошей, но утопичной: «мечтать не вредно, было бы здорово». Российская модель Виктория Боня также дала развернутый ответ.

«По крайней мере я знаю, что в Америке точно такое существует, что ты получаешь алименты, когда разводишься, если остаешься без работы. Я думаю, если это существует в развитых странах, значит какая-то польза в этом есть. Но нужно понимать, что у нас по-другому работает система и другой менталитет. Уже сейчас мужчины боятся жениться, а представляете, что будет потом? Наверное, вообще никто не захочет жениться», — цитирует бывшую звезду «Дома-2» «Пятый канал».

А как считаете вы, будет ли толк от подобных изменений?