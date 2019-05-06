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«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна в цветущем саду родительского дома

Фото: Instagram
Терпение оперной дивы лопнуло.

Анна Нетребко поет в лучших оперных театрах мира. Ее работа связана с постоянными переездами из одной страны в другую. В Instagram певица выкладывает фотографии и видео из гастрольных турне и поездок в отпуск. Среди ее подписчиков оказались люди, которым не нравится то, что публикует Нетребко. И в комментариях ей постоянно указывают, что стоит делать, а что – нет. Терпение Анны лопнуло и она опубликовала большой гневный пост, обращенный к фолловерам в Instagram.

«Уважаемые подписчики! Это мой личный профиль и только я здесь решаю, что выставлять и когда! Никто не в праве мне указывать на мои действия. Ввиду моей профессии, жизнь моя проходит в разных странах мира и здесь я освещаю то, что вижу и что меня окружает. Я с огромным уважением отношусь к культуре, религии и традициям не только своей страны, но и других стран тоже! По этому тем, кто равнодушен к «КАМНЯМ» предлагаю отписаться сразу, а все те, кто еще раз посмеет плохо выразиться о Нотр Дам или других культурных ценностях- будут немедленно отправленны в БЛОК! Ваш псевдопатриотизм здесь никому не нужен!», - обратилась Анна к тем, кто наблюдает за ее жизнью (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Ее тут же поддержали адекватные подписчики, которые удивились, как можно вывести из равновесия такого человека, как Анна. «Всегда интересные репортажи и изумительные фото! Спасибо!», «Ну вот, умудрились рассердить даже такого позитивного блогера», «Я все время думаю о том, что люди, которые все это пишут никогда этого глядя в глаза не скажут. Каждый живет свою жизнь. Радуется и печалится каждый по-своему. Поддерживаю», - написали они.

Анна ездит на гастроли с мужем – оперным певцом Юсифом Эйвазовым, с которым часто выступает на одной сцене. Сын Нетребко от первого брака с Эрвином Шроттом – Тиаго – тоже путешествует с мамой.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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