«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков

Ее тут же поддержали адекватные подписчики, которые удивились, как можно вывести из равновесия такого человека, как Анна. «Всегда интересные репортажи и изумительные фото! Спасибо!», «Ну вот, умудрились рассердить даже такого позитивного блогера», «Я все время думаю о том, что люди, которые все это пишут никогда этого глядя в глаза не скажут. Каждый живет свою жизнь. Радуется и печалится каждый по-своему. Поддерживаю», - написали они.

Анна ездит на гастроли с мужем – оперным певцом Юсифом Эйвазовым, с которым часто выступает на одной сцене. Сын Нетребко от первого брака с Эрвином Шроттом – Тиаго – тоже путешествует с мамой.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!