Никоненко раскрыл истинные причины двух разводов — чего артист не смог простить своим женам

Сергей Никоненко стал гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», рассказал о личной жизни и вспомнил о двух своих браках. Оба они оказались неудачными, и артист объяснил, что повлияло на его решение разорвать отношения.

Первой его женой стала любовь детства — будущие супруги познакомились в пионерском лагере и надеялись, что смогут создать счастливую семью. Однако взгляды на то, какой она должна быть, у пары не сошлись. Бывшая жена сделала то, что стало огромным потрясением для Никоненко.

«Мы с моей первой женой Ириной в пионерском лагере познакомились. Мне было тринадцать лет, а ей десять, а спустя десять лет мы поженились. Я пригласил ее на спектакль "Гамлет" и понял, что лед в ее сердце растаял. Счастье было недолгим — она сделала аборт. Это был удар», — объяснил он. Справиться с этим паре не удалось.