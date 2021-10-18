Никоненко раскрыл истинные причины двух разводов — чего артист не смог простить своим женам
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Сергей Никоненко стал гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», рассказал о личной жизни и вспомнил о двух своих браках. Оба они оказались неудачными, и артист объяснил, что повлияло на его решение разорвать отношения.
Первой его женой стала любовь детства — будущие супруги познакомились в пионерском лагере и надеялись, что смогут создать счастливую семью. Однако взгляды на то, какой она должна быть, у пары не сошлись. Бывшая жена сделала то, что стало огромным потрясением для Никоненко.
«Мы с моей первой женой Ириной в пионерском лагере познакомились. Мне было тринадцать лет, а ей десять, а спустя десять лет мы поженились. Я пригласил ее на спектакль "Гамлет" и понял, что лед в ее сердце растаял. Счастье было недолгим — она сделала аборт. Это был удар», — объяснил он. Справиться с этим паре не удалось.
Модельер Евгения Соловьева стала его второй супругой. Она покорила его сердце, когда они повстречались на съемках. Однако жить вместе до конца жизни они не смогли — в какой-то момент возлюбленная актера предпочла другого мужчину.
«Мы в Ялте познакомились. Очень эксцентричная, красивая была девушка, в массовке задействована была в одном из фильмов. Мы были вместе всего полтора года. Она полюбила другого человека. Я не стал возражать, пришлось смириться», — вспоминает он.
Интересно, что через некоторое время жена вернулась к нему и предложила начать все сначала, однако он отказал.
«Через полгода она вдруг вернулась ко мне. Сказала, что он нехорошим оказался человеком. Но я сказал, что мы не будем по осени жениться, а по весне разводиться», — отметил он.
Фото: Global Look press