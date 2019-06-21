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«Никому ничего не должна»: Паулина Андреева высказалась о карьере актрисы и смысле жизни

Возлюбленная Федора Бондарчука рассказала, почему мало снимается в кино.

На днях востребованная актриса, а теперь еще и режиссер Паулина Андреева дала интервью журналу Glamour, в котором рассказала о своей жизни, карьере, ценностях.

«Я снимаюсь меньше, чем могла бы, потому что хочу, чтобы работа приносила удовольствие. Иначе зачем все это? Я жду своих ролей и своих режиссеров и очень ответственно к этому подхожу. Не гонюсь за большой фильмографией. Ну, знаете, когда уже палец устает листать «Кино­Поиск». Хороших сценариев и хороших режиссеров­ не так много. Соответственно, и работы не так много», — пояснила звезда.

«Ни одна женщина никому ничего не должна. Равно как и ни один мужчина. Мне кажется, что если мы сами будем это очень четко понимать, то и у окружающих не останется к нам вопросов», — цитирует издание актрису.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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