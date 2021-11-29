Николая Баскова жестко раскритиковали за первое тату и накрашенные ногти
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Исполнитель хита «Обниму тебя» активно следит за современными модными тенденциями и старается все время быть в тренде, не отставая от молодого поколения. Вдохновившись современными кумирами молодежи, Басков решился на смену имиджа.
Оперный певец набил себе первую татуировку с изображением кубка, точнее даже «Золотой чаши» — одной из самых популярных музыкальных композиций Николая, написанной для рекламного ролика. Вокруг изображения набито словосочетание Golden Voice, что в переводе означат «Золотой голос» и соответствует еще общепринятому прозвищу. Помимо первого тату Басков решился и на маникюр. В качестве цвета певец предпочел классический черный.
Такого рода изменения во внешности исполнителя «Шарманки» одобрили далеко не все. Поклонников творчества Баскова шокировало увиденное на фото. «Коля, ну и ты туда же!», «Такой парень хороший был!», — негодует аудитория.
Некоторые из подписчиков решили, что певец вдохновился образом своего друга — блогера Дани Милохина. «У Милохина перенял! Николай, ногти зачем?», — возмущенно написала одна из поклонниц.
Сам же «Золотой голос России» к преображению отнесся максимально просто и в качестве подписи к фотографии оставил оптимистическое высказывание: «Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — обратился к поклонникам Басков.
Фото: Instagram, Global Look press