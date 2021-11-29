Николая Баскова жестко раскритиковали за первое тату и накрашенные ногти

Исполнитель хита «Обниму тебя» активно следит за современными модными тенденциями и старается все время быть в тренде, не отставая от молодого поколения. Вдохновившись современными кумирами молодежи, Басков решился на смену имиджа.

Оперный певец набил себе первую татуировку с изображением кубка, точнее даже «Золотой чаши» — одной из самых популярных музыкальных композиций Николая, написанной для рекламного ролика. Вокруг изображения набито словосочетание Golden Voice, что в переводе означат «Золотой голос» и соответствует еще общепринятому прозвищу. Помимо первого тату Басков решился и на маникюр. В качестве цвета певец предпочел классический черный.