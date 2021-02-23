Николая Баскова осудили за работу с Даней Милохиным: «Это безвкусица»

Артисты старой школы, такие, как Филипп Киркоров и Николай Басков, стараются идти в ногу со временем, и активно сотрудничают с молодыми звездами. Однако после таких коллабораций они часто сталкиваются с осуждением– старые поклонники не готовы видеть своих кумиров в новом амплуа. Кроме того, осуждают их и критики.

Так, Сергей Соседов прокомментировал коллаборацию Баскова с Даней Милохиным довольно резко – вместе они записали хит «Дико тусим». Он высказался в YouTube-шоу YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Дане Милохину можно — он свеженький, милый, ни на что не претендует. Ему ничего не надо, за ним ничего нет — он может дурачиться, веселиться. Но когда Баскову уже в районе 50, и он пытается с молодым мальчиком прыгать, это смотрится безвкусно и дурно. Даня может сказать: «Мне 19, делаю что угодно». Басков же не может сказать: «Мне еще 50, хочу себя вести так», заявил Соседов.

Даня Милохин оказался в центре внимания не только благодаря топовым видео в своем TikTok — внимание общественности привлекла громкая история с его нашедшейся мамой, которая отправила его и его брата Илью в детский дом. Сам Даня, в отличие от брата, отказался с ней встречаться и на шоу не пошел.

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