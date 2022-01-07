Николас Кейдж в третий раз станет отцом

Каждый из актеров находился в другом городе, поэтому предложение руки и сердца Николас Кейдж делал по видеосвязи, а кольцо отправил по почте. Свадьба состоялась в шикарном отеле в Лас-Вегасе.

Кстати, с Вегасом у Кейджа связана и история с предыдущим браком. 4-ой женой знаменитости стала визажистка Эрика Койке. Брак продлился всего 4 дня! Актер подал заявку на аннулирование этого союза. Девушка почувствовала себя оскорбленной: она потребовала крупной денежной компенсации от экс-супруга.

Первой женой Николоса Кейджа стала актриса Кристиной Фалтон, у пары есть сын Уэстон, которому сейчас 31 год. В 2014 году у Николаса родился внук, которого назвали Люсианом. Со второй женой Патрисией Аркетт артист прожил шесть лет, развелись они в 2001 году, детей не было.

Третьей женой Николаса стала дочка Элвиса Пресли певица Лиза-Мария Пресли. Впрочем, этот союз продержался всего 109 дней.

Второй ребенок Кейджа родился в браке с кореянкой Элис Ким. В 2005 году у них родился сын Кал-Эл, а спустя 11 лет они развелись.