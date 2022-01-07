Николас Кейдж в третий раз станет отцом
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Фото: Invision/Invision/East News
Сама пара пока не подтвердила информацию о беременности, однако, источники, близкие к ним, сообщают: «Будущие родители невероятно взволнованы!»
Новая жена актера младше его на 30 лет. Рико всего 27 лет. Для нее брак с Кейждом стал первым. Об отношениях актеров заговорили в начале 2020 года, а поженились они весной 2021. По слухам, Кейдж сделал Рико весьма необычное предложение.
Каждый из актеров находился в другом городе, поэтому предложение руки и сердца Николас Кейдж делал по видеосвязи, а кольцо отправил по почте. Свадьба состоялась в шикарном отеле в Лас-Вегасе.
Кстати, с Вегасом у Кейджа связана и история с предыдущим браком. 4-ой женой знаменитости стала визажистка Эрика Койке. Брак продлился всего 4 дня! Актер подал заявку на аннулирование этого союза. Девушка почувствовала себя оскорбленной: она потребовала крупной денежной компенсации от экс-супруга.
Первой женой Николоса Кейджа стала актриса Кристиной Фалтон, у пары есть сын Уэстон, которому сейчас 31 год. В 2014 году у Николаса родился внук, которого назвали Люсианом. Со второй женой Патрисией Аркетт артист прожил шесть лет, развелись они в 2001 году, детей не было.
Третьей женой Николаса стала дочка Элвиса Пресли певица Лиза-Мария Пресли. Впрочем, этот союз продержался всего 109 дней.
Второй ребенок Кейджа родился в браке с кореянкой Элис Ким. В 2005 году у них родился сын Кал-Эл, а спустя 11 лет они развелись.
Фото: GlobalLookPress, EastNews