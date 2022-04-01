Николай Расторгуев пообещал, что не будет судиться с Бейонсе из-за плагиата его песни
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Русскоязычная аудитория обвинили Бейонсе в плагиате. Дело в том, что на днях певица выпустила клип на песню «Be Alive», начало которой удивительно похоже на шлягер «Ты неси меня, река» российской группы «Любэ».
Напомним, что во время церемонии вручения премии «Оскар» Бейонсе выступила со скандальной композицией. Эта песня стала саундтреком к фильму «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли.
Лидер рок-группы Николай Расторгуев дал свой комментарий. Он заявил, что не смотрел новый клип Бейонсе, но помнит, что эта тема поднималась еще полгода назад. В ноябре 2021 певица только выпустила трек «Be Alive». Фанаты «Любэ» сразу же накинулись на артистку и обвинили ее в копировании. Сейчас эта тема стала вновь актуальна по причине выхода клипа.
«Мне уже человек двадцать по этому вопросу позвонили. На самом деле мне все равно. Я думаю, что Бейонсе даже не подозревает о существовании группы «Любэ». Разбираться не буду. Сейчас много работаю. А всем в это непростое время желаю, чтобы было меньше эгоизма и больше добра», — высказался Расторгуев.
Фото: Global Look Press