Николай Расторгуев пообещал, что не будет судиться с Бейонсе из-за плагиата его песни

Лидер рок-группы Николай Расторгуев дал свой комментарий. Он заявил, что не смотрел новый клип Бейонсе, но помнит, что эта тема поднималась еще полгода назад. В ноябре 2021 певица только выпустила трек «Be Alive». Фанаты «Любэ» сразу же накинулись на артистку и обвинили ее в копировании. Сейчас эта тема стала вновь актуальна по причине выхода клипа.

«Мне уже человек двадцать по этому вопросу позвонили. На самом деле мне все равно. Я думаю, что Бейонсе даже не подозревает о существовании группы «Любэ». Разбираться не буду. Сейчас много работаю. А всем в это непростое время желаю, чтобы было меньше эгоизма и больше добра», — высказался Расторгуев.

Фото: Global Look Press