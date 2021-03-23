Николай Цискаридзе заявил, что в Большом театре процветает харассмент

«Я никогда не забуду слезы Анжелины и количество издевательств над ней. Для меня это было слишком. То, что он вытворял, как он ее добивался, как он не мог смириться с тем, что не поддается», — вспомнил Цискаридзе, который был учителем Воронцовой.

Николай до сих пор не может поверить в то, что поклонники театра тогда начали активно травить жертву домогательств. «Если, не дай Бог, откроет сегодняшний Большой театр рот… Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно — ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да», — признался артист.

47-летний Цискаридзе до сих пор ценит Воронцову. По его словам, она необыкновенно талантлива, но была вынуждена уйти из Большого театра из-за ненависти массы. «Увы, там есть место харассменту», — заявил он в YouTube-шоу Василия Конова.