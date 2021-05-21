Николай Цискаридзе о хейтерах, секрете успеха и ужасе онлайн-образования

47-летний заслуженный артист России Николай Цискаридзе выступил рассказчиком перед школьниками и студентами. Руководитель балетного училища посоветовал молодой аудитории жить сегодняшним днем, отметив, что недостаточно яркие заслуги каждого могут быть быстро забыты. «Я осознаю, что являюсь достаточно яркой страницей в мировой культуре. Что сегодняшняя моя управленческая должность — это на время. Но если ты не можешь решать проблемы сегодняшние, если в училище, которым я руковожу, например, прорвало трубу, тебе не поможет звание народного артиста», — делится Цискаридзе.

Николай отметил, что работа артистом балета это тяжелый труд. «Ты раб лампы. Надо пахать и пахать, чтобы ежедневно подтверждать свой уровень. Это было безумно сложно физически», — вспоминает ректор.

Артист прокомментировал и своих хейтеров, рассказав, что негативная критика необходима. «Плесень, комары, тараканы — все они для чего-то нужны. "Что ваше добро без зла?", — спросил Воланд у Левия Матвея в "Мастере и Маргарите". Джоконде все равно, что кому-то она не нравится. И мне абсолютно все рано. Если вы профи, вы всегда будете побеждать. В любой профессии. Профессионалов не любят, им будут вставлять палки в колеса, но они выигрывают всегда. Есть вещи, за которые нужно бороться», — считает Николай.

Цискаридзе также высказался насчет популярного сейчас онлайн-образования. Артист считает такой формат обучения катастрофой. «Я его противник. По-настоящему учиться онлайн нельзя. Ничто не заменит живого общения с преподавателем», — добавил мужчина.