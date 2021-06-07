Николай Цискаридзе мечтает сохранить мужскую силу до глубокой старости

«Он пережил несколько инфарктов. Но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены», — разоткровенничался артист в шоу «ДНК». Он добавил, что мужчина жив до тех пор, пока у него есть потенция, интерес и тяга к женщинам.

Тест ДНК показал, что у народного артиста РФ есть французские корни. Цискаридзе отметил, что в нем скорее есть снобизм: «Меня спасло от многих ошибок то, что мне присущи циничность, как у французов, брезгливость к грязи, которая бывает во взаимоотношениях».

Николай Цискаридзе, которому уже 47 лет, не был женат, также у него нет детей. Ими он называет своих многочисленных учеников.