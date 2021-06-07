Николай Цискаридзе мечтает сохранить мужскую силу до глубокой старости
Николай Цискаридзе с самого детства трудится не покладая рук и в прямом смысле ног. Он построил блестящую карьеру в искусстве, о которой мечтает любой артист. Он признался, что надеется быть первым в своем деле еще много лет, а также — «быть в седле» в личной жизни.
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Фото: www.instagram.com/tsiskaridzenikolay
Николай Цискаридзе рассказал Лолите Милявской, что его дедушка оставался бодрым в интимном плане до 80 лет.
«Он пережил несколько инфарктов. Но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены», — разоткровенничался артист в шоу «ДНК». Он добавил, что мужчина жив до тех пор, пока у него есть потенция, интерес и тяга к женщинам.
Тест ДНК показал, что у народного артиста РФ есть французские корни. Цискаридзе отметил, что в нем скорее есть снобизм: «Меня спасло от многих ошибок то, что мне присущи циничность, как у французов, брезгливость к грязи, которая бывает во взаимоотношениях».
Николай Цискаридзе, которому уже 47 лет, не был женат, также у него нет детей. Ими он называет своих многочисленных учеников.
Фото и видео: Instagram, Starface
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