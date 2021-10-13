Николай Басков сжег волосы Лайме Вайкуле: «Сам не знаю, что от себя ожидать»

«На одной из вечеринок я палил всех огнетушителем: сжег волосы Лайме, она потом долго их восстанавливала. Как говорит Игорь Крутой, он впервые видел, как Алла Борисовна бегает. Я настолько непредсказуемый человек. Иногда сам не знаю, чего от себя самого ожидать», — признался артист.

После розыгрыша Лайме Вайкуле пришлось долгое время восстанавливать волосы от сухости и потери объема. От пены они моментально высохли и стали ломкими.