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Николай Басков сжег волосы Лайме Вайкуле: «Сам не знаю, что от себя ожидать»
Народный артист России Николай Басков — любитель вечеринок и посиделок со звездными друзьями. На одном из таких мероприятий артисту под руку попался огнетушитель, и он решил пошутить над гостями, полив их пеной. Ближе всего к певцу оказались Лайма Вайкуле, Игорь Крутой и Алла Пугачева. Первой досталось больше всего.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @nikolaibaskov/Instagram
В интервью ведущей и блогеру Иде Галич в ее новом шоу «Звезда в ответе» эстрадный исполнитель рассказал об этом забавном инциденте.
Красивая Лайма Вайкуле
«На одной из вечеринок я палил всех огнетушителем: сжег волосы Лайме, она потом долго их восстанавливала. Как говорит Игорь Крутой, он впервые видел, как Алла Борисовна бегает. Я настолько непредсказуемый человек. Иногда сам не знаю, чего от себя самого ожидать», — признался артист.
После розыгрыша Лайме Вайкуле пришлось долгое время восстанавливать волосы от сухости и потери объема. От пены они моментально высохли и стали ломкими.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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